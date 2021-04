Aktuelle Corona-Situation in Vorarlberg

Fallzahlen nahmen weiter leicht zu

Sowohl in der Talschaft Bregenzerwald mit rund 32.000 Einwohnern als auch in Lustenau (24.000 Einwohner) nahmen die Fallzahlen weiter zu, wenn auch nur leicht. Im Bregenzerwald blieben Andelsbuch (52, minus 1), Egg (50, plus 4) und Schwarzenberg (48, keine Veränderung) die Hotspots. In Lustenau wurden am Donnerstag 152 Fälle (plus zwei) verzeichnet. Im landesweiten Ranking lag die große Marktgemeinde damit auf Platz drei hinter Dornbirn mit 219 Corona-Infektionen und Feldkirch mit 161 Fällen. Auf Platz vier folgte die Landeshauptstadt Bregenz (103). In 13 der 96 Vorarlberger Kommunen lagen aktuell keine Corona-Fälle vor.