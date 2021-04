Jakob Pöltl verliert mit San Antonio in Miami

Nach zuletzt drei Siegen in Folge hat es für die San Antonio Spurs am Mittwoch in der National Basketball Association (NBA) wieder eine Niederlage gesetzt. Die Texaner verloren bei Miami Heat 111:116. Jakob Pöltl verzeichnete sechs Punkte, sieben Rebounds sowie je zwei Assists, Steals und Blocks in 28:41 Minuten Spielzeit.