Debatte vor Öffnungen: „Kultur nicht erwürgen“

Unter #allesdichtmachen machen sich 50 deutschsprachige Schauspielerinnen und Schauspieler über die Corona-Maßnahmen lustig - und das Internet bebt. Alle stellen sich die große Frage: Was darf Kunst und was ist schon zu viel? Darüber spricht Moderatorin Katia Wagner in dieser Ausgabe des krone.tv-Talks #Brennpunkt mit ihren hochkarätigen Gästen: Thomas Drozda, ehemaliger Kunst- und Kulturminister; Angelika Niedetzky, Schauspielerin und Kabarettistin; Klaus Albrecht Schröder, Generaldirektor Albertina Museum in Wien und der Kulturjournalisten und Moderator, Heinz Sichrovsky.