Zwei Österreicher beim Giro d´Italia am Start

Großschartner darf sich im Bora-Team nach seinem Etappensieg bei der Tour of the Alps wohl Hoffnungen auf einige Freiheiten machen, nomineller Kapitän ist aber der Deutsche Emanuel Buchmann. Für den im Vorjahr bei der Vuelta a Espana neuntplatzierten Oberösterreicher ist es die dritte Giro-Teilnahme nach 2017 und 2018. Brändle steht zum fünften Mal am Start, der Vorarlberger wird im Israel-Team viele Helferdienste für Dan Martin leisten müssen und in den Einzelzeitfahren am ersten und am letzten Tag zu überzeugen versuchen.