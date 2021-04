Lobnig tritt nach Gesundheits-Tief in Zagreb an

Eingebettet zwischen den Europameisterschaften in der ersten April-Hälfte in Varese und der letzten Olympia-Qualifikation in rund drei Wochen in Luzern startet von Freitag bis Sonntag in Zagreb der Ruder-Weltcup. Österreichs Verband (ÖRV) stellt vier Boote. Magdalena Lobnig und Lukas Reim treten im schweren Einer, Lara Tiefenthaler im Leichtgewichts-Einer und Paul Sieber/Julian Schöberl im Leichtgewichts-Doppelzweier an.