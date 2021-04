Hugh Grant: Mister Big in „Sex and the City“?

„Sarah Jessica hat es sich in den Kopf gesetzt, dass sie einen großen - und ich meine wirklich einen großen - männlichen Star im ,Sex and the City‘-Ensemble braucht“, behauptete ein Insider im Interview mit „Mirror“. Und auch die Produktionsfirma HBO wünsche sich Grant am Set: „Und das Geld ist da, um Hugh zu engagieren“, so der Insider weiter. Schon einmal stand Parker mit Grant als Ehepaar in „Haben Sie das von den Morgans gehört?“ vor der Kamera. Könnte also gut sein, dass der Brite von einem zweiten Mal nicht abgeneigt ist.