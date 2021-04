Ab 1. Mai mit Abstand in die Kärntner Strandbäder

„Der Schutz unserer Gäste und Mitarbeiter steht dabei an erster Stelle.“ Deshalb werden in den drei STW-Bädern heuer all jene Anti-Corona-Maßnahmen weitergeführt, die bereits letztes Jahr gut funktioniert haben: „Eine Einbahnregelung bei der Kasse, besondere Hygiene in Umkleiden und Sanitäranlagen und ein Ampelsystem beim Einlass.“ Falls notwendig, werde es auch wieder zusätzliche Liegewiesen geben. Bis zur lang ersehnten Öffnung der Gastronomie am 19. Mai sei ein Take-Away-Service angedacht.