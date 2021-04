Straßwalchen gelang Liga-Einstand nach Maß

Den Mountainbike-Ausritt konnte Harald Fellner am Sonntag in vollen Zügen genießen. Der Straßwalchen-Moar sowie Werner Baumgartner, Reinhard Kritzinger und Anton Lugstein hatten sich tags zuvor beim verspäteten Staatsliga-Einstieg bei Wang gut in Schuss gezeigt, 6:4 gewonnen. „Gerade nach der Corona-Auszeit wussten wir nicht, wo wir stehen“, sagte Fellner, „das gibt uns viel Selbstvertrauen.“ Für das erklärte Ziel: „Wir wollen in der Gruppe Erster werden.“