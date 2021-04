Eine Million Euro in Spittal und Klagenfurt

Nachhaltigere Ressourcennutzung

Insgesamt eine Million Euro investiert das Unternehmen heuer in seine Kärntner Betriebsstandorte, um eine nachhaltigere Ressourcennutzung garantieren zu können. „In Klagenfurt heizen wir schon mit Erdwärme“, berichtet Geschäftsführer Thomas Fritz. „Wir setzen aber noch weiter auf grüne Sanierung, Nachhaltigkeit, Umwelt und Zukunft.“ So werden auf den großen Dachflächen der Filialen am Klagenfurter Südring und in Spittal Fotovoltaikanlagen errichtet.