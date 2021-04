16-Jähriger Amokfahrer lieferte Verfolgungsjagd

Die Färbergasse in Dornbirn gegen 14.20: Im Zuge einer Radarkontrolle blitzten Beamte der Stadtpolizei einen schwarzen Pkw mit zwei männlichen Insassen – statt der erlaubten 40 km/h, war der Lenker mit 74 Sachen unterwegs. Also deuteten die Polizisten dem Fahrer, er möge doch anhalten. Dieser hatte allerdings anderes im Sinn und trat aufs Gaspedal, mit einem Affentempo ging es in Richtung Innenstadt.