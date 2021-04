Fivers und WestWien im Cup-Finale der Männer

Das Finale im Handball-Cup der Männer wird am 9. Mai in Maria Enzersdorf in der Südstadt in einem Wiener Derby entschieden! Sowohl WestWien ebendort gegen Hard wie auch die Fivers Margareten in Bregenz gewannen im Bundesländer-Duell mit Vorarlberg durch 28:27-Siege - WestWien nach Verlängerung, die Fivers in regulärer Spielzeit. Für den Rekord-Cupsieger wird es um seinen schon achten Titel in diesem Bewerb gehen, für WestWien um seinen dritten bzw. den ersten seit 1992.