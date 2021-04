Filzmaiers Analyse: Super League und der Fußball

8. Das bessere Argument gegen die Superliga ist, dass die Fans dagegen sind. Es ist nun einmal so, dass zum Charme des Fußballs Dinge gehören, die es in der Champions League nur ansatzweise gibt und in einer Super League gar nicht geben würde. Zum Beispiel, dass Düdelingen aus Luxemburg die reichen Salzburger schlägt. So sehr das 2012 in Österreich weh tat, wir Fans lieben David gegen Goliath. Gleich wichtig sind Spiele mit langer Geschichte, auch wenn einer der beteiligten Vereine nicht zum erlesenen Kreis der Superligisten zählt. Die Bayern gegen einen unserer „Ösi-Klubs“, das hat was!