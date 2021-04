TSMC investiert Milliarden gegen den Chipmangel

Der Chip-Auftragsfertiger TSMC aus Taiwan will angesichts des globalen Mangels an Halbleitern Milliarden in den Ausbau seiner Kapazitäten investieren. Der Verwaltungsrat habe dafür Ausgaben in Höhe von 2,89 Milliarden Dollar (rund 2,4 Milliarden Euro) genehmigt, teilte TSMC mit.