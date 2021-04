Massen-Analyse aus den Gurgel-Proben

Mit dem Ausbruch der Pandemie sattelte das Gen-Labor Novogenia in Eugendorf um und war nach kurzer Zeit als eines von wenigen Labors in Österreich in der Lage, bis zu 100.000 PCR-Analysen im Monat durchzuführen. Jetzt stockt das Unternehmen auf, bis zu 350.000 Analysen täglich sind das Ziel. Dazu wird im Messezentrum ein so genanntes Pooling-Labor eingerichtet. Das Prinzip: 20 Proben werden zusammengemischt und analysiert. Wenn eine Probe positiv ist, werden alle noch einmal einzeln analysiert. Bei recht niedrigen Positiv-Raten ist dieses Verfahren zeitsparend und günstig. Das Land Salzburg kooperiert mit Novogenia bisher nicht. „Wir sind die Newcomer in dem Bereich. Da haben etablierte Salzburger Labors den besseren Kontakt zu den Behörden und sind die ersten Anlaufstellen“, erklärt Laborchef Daniel Wallerstorfer.