Streaming-Markt in der Pandemie massiv gewachsen

Streaming-Dienste wie Netflix oder Amazon Prime Video werden in den europäischen Wohnzimmern immer beliebter. Der Umsatz mit den Abos der Video-on-Demand-Plattformen in Deutschland habe im vergangenen Jahr um 32 Prozent auf 1,57 Milliarden Euro zugelegt, heißt es in einer Studie im Auftrag der Filmförderungsanstalt (FAA).