Bereits mehr als 1,2 Milliarden Streaming-Abos

Tobias Moretti wird zum „Winemaker“

So wird zur MIPTV zum ersten Mal die ZDF-Produktion „Der Hirte“ vorgestellt. Die vierstündige Miniserie mit Tobias Moretti in der Hauptrolle spielt in Tirol und handelt von einem Winzer, der von seiner Mafia-Vergangenheit eingeholt wird. Für den weltweiten Vertrieb als „The Winemaker“ ist die Münchener Beta Film zuständig. Dort rechnet man mit großem Interesse an dieser Art von „Event-TV“.