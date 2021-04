Philosoph Rudolf Burger mit 82 Jahren gestorben

Bemerkenswerter Werdegang

Bemerkenswert ist schon der Werdegang Burgers: Er absolvierte ein Physik-Studium an der Technischen Universität Wien und arbeitete anschließend als Assistent am Institut für angewandte Physik sowie am Ludwig-Boltzmann-Institut für Festkörperphysik und im Bereich der Forschungsplanung am Battelle-Institut in Frankfurt/Main. Ende der sechziger Jahre war Burger außerdem im Planungsstab des deutschen Wissenschaftsministeriums in Bonn tätig.