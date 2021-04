ORF holt Thomas Gottschalk für Klassik-Gala

Große Gala am 21. Mai im ORF

In der Fernsehgala am 21. Mai (20.15 Uhr auf ORF 2) werden je drei Talente an Klavier, Cello und Violine ihr Können zeigen und um einen Preis in der jeweiligen Instrumentenkategorie spielen. Zudem wird ein Publikumspreis vergeben, über den online abgestimmt wird. Die Finalistinnen und Finalisten wurden aus über 50 Einreichungen ausgewählt, 28 lud man zu einem Vorspielen im Parkhotel Schönbrunn ein. Begleitet werden die jungen Musiker in der Show vom ORF-Radiosymphonieorchester. Als musikalisch-humoristische Auflockerung wird zudem Michael Niavarani gemeinsam mit Sigrid Hauser und Otto Jaus sowie dem Swoboda Quartett eine „Crossover-Einlage“ bieten.