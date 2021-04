UEFA will „keine Risiken“, Ungarn volles Haus

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hofft in diesem Sommer auf eine Fußball-EM, die „so normal wie möglich ist“. Bis zum Turnierstart am 11. Juni werde ein hoher Anteil der Bevölkerung geimpft sein, sagte der Slowene am Dienstag während des UEFA-Kongresses in Montreux auch mit Blick darauf, dass alle 51 EM-Partien vor zumindest einigen Zuschauern durchgeführt werden sollen. Indes verspricht Ungarn volles Haus.