Thinkpad X1 Nano: Business-Fliegengewicht im Test

Lenovo verkauft sein 940 Gramm leichtes Thinkpad X1 Nano in verschiedenen Ausstattungsvarianten um günstigstenfalls rund 1820 Euro. In der von uns getesteten Version mit Core-i7-CPU der 11. Generation, 16 Gigabyte flottem LPDDR4-4266-RAM und 512-Gigabyte-SSD werden rund 2100 Euro für das Gerät fällig. Vom Schnäppchen kann also keine Rede sein - auch wenn es einiges an Ausstattung mitbringt.