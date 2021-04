Ende des harten Lockdowns: Zurück in die Schule!

Freude bei Eltern & Schülern

Vor allem die Kleinen haben sich schon wieder sehr auf die Schule gefreut. Auch die meisten Eltern finden es wichtig, dass ihre Sprösslinge wieder im Präsenzunterricht sind. Die Tochter von Tina Exner-Doser aus Frauenkirchen geht in die zweite Klasse. „Die Kinder brauchen auch zum Lernen ihr gewohntes Umfeld. Sie nehmen auch vieles in Kauf, wie zum Beispiel dreimal testen pro Woche. Für ihre Entwicklung ist es wichtig, dass sie die Lehrer und auch ihre Freunde um sich haben“, so ihre Meinung. Auch Daniela Nitsch ist dieser Meinung. Auch sie ist froh, dass die Kinder wieder zurück in die Schule dürfen. “Das war für ihr Sozialleben und auch das psychische Wohl mehr als wichtig. Auch wenn wir zu Hause lernen können, gehören die Kinder einfach zurück in die Schule“, so die junge Frau.