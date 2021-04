Frau Holle sendete Kärnten vereinzelt Neuschnee

In den kommenden Tagen soll das Wetter zwar weiterhin unbeständig bleiben, dennoch wird es wärmer. „Am Dienstag kann man in Kärnten mit vielen Wolken und vereinzelten Schauern rechnen“, so Demel. Ab Mittwoch soll es aber schon mehr Sonnenschein mit ein paar Quellwolken geben. Am Donnerstag könne man mit Temperaturen von 14 bis zu 20 Grad rechnen.