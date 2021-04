In Parndorf und Neusiedl am See wird „gespuckt“

Problem in Parndorf

In Parndorf gab es die vergangene Woche eine hohe 7-Tages-Inzidenz. In Schule und Kindergärten gab es einige Fälle. Diese Woche hat sich die Situation aber schon wieder entspannt. „Wir hoffen, durch die vielen Testungen auch unser Problem leichter in den Griff zu bekommen“, so Kovacs.