Dreiste Diebe schlugen auf Autobahnbaustelle zu

Das staunten jene Arbeiter, die derzeit an der Autobahnbaustelle Rheintal werken, nicht schlecht, als sie Samstagmorgen ihre Arbeit wieder aufnehmen wollten. In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (16.00 Uhr) und Samstagmorgen (08.10 Uhr) hatten unbekannte Täter aus gleich vier Baustellenfahrzeugen in Summe ca. 640 Liter Diesel entwendet. Der dabei entstandene Schaden liegt bei rund 700 Euro.