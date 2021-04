Hoffenheim beendet Siegesserie von Bayern-Frauen

1899 Hoffenheim hat den Kampf um den Meistertitel in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga noch einmal spannend gemacht. ÖFB-Teamstürmerin Nicole Billa und Co. fügten Tabellenführer Bayern München am Samstag im 18. Saisonspiel nach zuvor 17 Erfolgen mit einem 3:2 die erste Niederlage zu.