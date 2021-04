Schallenberg verteidigt Kurz‘ „Sputnik“-Initiative

Nicht in die Ecke der „Anti-Europäer“ drängen lassen

Über die Debatte um den mehrjährigen Finanzrahmen der EU sagte Schallenberg in dem Zeitungs-Interview, Österreich wolle unter keinen Umständen in die Ecke der „Anti-Europäer“ drängen lassen. Österreich hatte im Sommer des Vorjahres gemeinsam mit Niederlande, Schweden, Dänemark die „Sparsamen Vier“ ins Leben gerufen, um einen höheren Beitragsrabatt für die Nettozahlerstaaten zu erreichen.