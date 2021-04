Oliver Glasner könnte bald mit Salzburg jubeln

Ohne Ausstiegsklausel

In Österreich kann sich freilich nur Salzburg Glasner leisten. Die Bullen, die auch dieses Trainer-Gerüchte unkommentiert lassen, nur auf Jesse Marschs bis 2022 gültigen Vertrag ohne Ausstiegsklausel hinweisen, trennt im Falle des Meistertitels im Herbst zudem „nur“ eine Quali-Runde von der Elite-Liga. Glasner wäre in Salzburg in jedem Fall international am Start.