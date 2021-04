Deutsche Kanzlerin Merkel mit AstraZeneca geimpft

Bereits zwei Wochen zuvor war am 1. April der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65) mit dem Vakzin des schwedisch-britischen Herstellers geimpft worden, dem zuletzt immer wieder mit Skepsis begegnet wird. Bis zum Freitag hatten in Deutschland knapp 15,4 Millionen Menschen oder 18,5 Prozent der Bevölkerung eine Erstimpfung erhalten. 5,35 Millionen Personen (6,4 Prozent) waren per Zweitimpfung vollständig geimpft.