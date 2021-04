Keine Lizenz - Stripfing bleibt in der 3. Liga

Nichts wird es mit dem erhofften Aufstieg in die 2. Liga für Ostligist Stripfing. Die Niederösterreicher bekamen in der ersten Instanz des Senat 5 der Bundesliga keine Lizenz. Gleich in vier Bereichen schaffte man die Kriterien nicht. Bei uns war Trainer und Sportdirektor Hans Kleer im Studio der 3. Liga zu Gast.