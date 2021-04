Die HSG Graz stellte Trainer Magelinskas frei

„Wir haben uns dazu entschieden Romas als Trainer unseres spusu Liga Team freizustellen. Leider haben wir es mit ihm nicht geschafft unser Saisonziel zu erreichen. Nach dem wirklich guten Start in die Qualirunde waren wir endlich auf dem richtigen Weg. Der kaum erklärbare mannschaftliche Totalausfall in der 2. Halbzeit in Linz hat aber schwere Spuren hinterlassen. Wir sind traurig diesen Schritt gehen zu müssen, sehen dies aber als notwendig an, da Romas offensichtlich nicht mehr alle Spieler erreichen konnte“, sagte Klub-Boss Michael Schweighofer in einer Aussendung des Klubs. Mit dem Trainerwechsel möchte man für die entscheidende Phase des Meisterschaft noch einmal frischen Wind in die Mannschaft bringen.