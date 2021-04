Pkw-Lenker (18) behielt Führerschein nur zwei Tage

Totalschaden nach Überschlag in Bad Vigaun

Auch in Bad Vigaun stand am Mittwochabend stand junger Lenker im Mittelpunkt. Der 18-jährige Tennengauer Probeführerscheinbesitzer und sein 17-jähriger Beifahrer waren mit einem Pkw in Richtung Bad Vigaun unterwegs, als der Wagen auf der nassen Fahrbahn außer Kontrolle geriet, von der Gemeindestraße abkam und seitlich gegen einen Stein in einer Grundstückseinfahrt prallte.