Republik nahm 6,5 Milliarden € am Kapitalmarkt auf

Die Republik Österreich hat 6,5 Milliarden Euro am Kapitalmarkt aufgenommen, davon entfielen 4,5 Milliarden Euro auf eine vierjährige Staatsanleihe und zwei Milliarden Euro auf eine fünfzigjährige Anleihe. Österreich genießt am Kapitalmarkt den Status als „sicherer Hafen“ und kann sich dadurch zu sehr günstigen Konditionen verschulden. „Diese Transaktion sendet ein starkes Signal an den Markt über das ausgezeichnete Standing der Republik Österreich“, sagte der Chef der Oesterreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA), Markus Stix.