Diebstahl in Innsbrucker Bankfiliale

Ein unbekannter Täter ergriff die Gelegenheit beim Schopf: Am 13. April fand dieser um viertel nach drei in einer Bankfilieale an einem Einzahlungsautomaten eine beträchtliche Summe Bargeld. Dieses wurde offenbar vom Automaten nicht angenommen und war in der Folge unbeaufisichtigt. Und da war das Geld auch schon futsch und in der Tasche des Diebes verschwunden. Der fünfstellige Eurobetrag gehört einer Frau (62) und einem Mann (55).