Vom Tivoli bis zum Wave: Diskussion ums Schwimmen

Laut einer Erhebung des Tiroler Schulsportservice genossen 2019/20 nur 4,21% der Pflichtschüler Schwimmunterricht. Hier sehen die Neos das Land Tirol in der Verantwortung. Es brauche ein Gesamtkonzept, was die Schwimmfläche in Tirol betrifft. In Innsbruck geht die Diskussion um die 50-Meter-Halle weiter.