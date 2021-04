Salzburger rasten mit 130 km/h in der Alpenstraße

Bei erlaubten 70 km/h bretterte ein 30-jähriger Salzburger mit 124 km/h durch die Alpenstraße in der Stadt Salzburg. Bei der anschließenden Kontrolle gab er an, in Eile zu sein. Mit einem Führerscheinentzugsverfahren muss auch ein 23-jähriger Salzburger rechnen, der genau an derselben Stelle in der Alpenstraße kurz darauf mit 130 km/h gemessen wurde!