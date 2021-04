In Produktion: So wird neue Badner Bahn aussehen

USB-Steckdosen und WLAN an Bord

Die neue Bahn bietet insgesamt Platz für 160 Fahrgäste. Neben herkömmlichen Sitzen gibt es Klappsitze, die bei Bedarf zum Sitzen genutzt werden können. Auch sieht das Fahrpersonal das Geschehen im Haltestellenbereich dank Rückblickkameras an der Außenseite des Zuges auf Monitoren. In den zwei Mehrzweckbereichen finden jeweils bis zu zwei Rollstühle sowie Kinderwägen Platz. Außerdem sind USB-Steckdosen und WLAN an Bord.