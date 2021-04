Unklare Zukunft der Südtiroler Siedlung in Bludenz

In der Tat sind die meisten der 397 Wohnungen in der Südtiroler Siedlung nicht sehr komfortabel. Beispielsweise gibt es in den zwischen 1943 bis 1962 errichteten Einheiten keine Zentralheizung. Die Mieten hingegen sind leistbar, die zum Teil alten und langjährigen Bewohner hängen an ihrem Zuhause. Umso überraschender kam für sie das Schreiben der Alpenländischen, in dem sie darüber informiert wurden, dass die Erhaltung der teils 80 Jahre alten Gebäude wirtschaftlich und verglichen zu heutigen ökologischen Standards nicht mehr vertretbar sei. Wohnungen würden gar nicht mehr oder nur mehr auf die Dauer von drei Jahren befristet vermietet.