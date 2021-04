Corona: Milliardenverluste für Tirols Seilbahner

Sie forderten eine „Grundversorgung am Berg“, stattdessen war alles zu.

Hier muss ich mich vor allem für die Leidensfähigkeit der Wintersportler bedanken, die in dieser Saison viel ertragen mussten, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. FFP2-Masken, Testpflicht in Tirol ab Februar, so gut wie keine Verpflegung und frierende Menschen an kalten Tagen ohne Einkehrmöglichkeit. Es wundert keinen, dass die meisten Menschen die Skigebiete um 13 Uhr verlassen haben.