1100 Euro Strafe für Corona-Party im Mühlviertel

Bei einer abendlichen Streife am 6. März entdeckten Gesetzeshüter in der Kantine der Wintersportarena Liebenau eine Corona-Party. Als sie anklopften, wurde das Licht abgedreht, die Türe versperrt und versucht, durch die Fenster zu flüchten. Eine Firma hatte einen Betriebsausflug veranstaltet und am Nachmittag ein Skirennen durchgeführt. Die Beschäftigten konsumierten die mitgenommenen Getränke in der Kantine – ohne Masken und Abstand. Es gab in Summe 26 Anzeigen, darunter auch wegen aggressiven Verhaltens und Anstandsverletzungen und sogar auch eine nach dem Verbotsgesetz.