Cyberster: MG Motors zeigt offenen Supersportler

Klar könnte man sagen „Wahnsinn, Hammer-Sportwagen!“. Oder „super, dass sie was herzeigen, was nicht so langweilig ist“. Ernsthaft? Ich sehe da ein Concept Car, das in seiner ganzen Exaltiertheit genauso beliebig ist wie die beiden SUVs, die schon in Österreich verkauft werden (MG EHS und MG ZS).