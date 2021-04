„Zeit nach Krise ist fordernder als Krise selbst“

Betriebsurlaub vorgezogen, Kurzarbeit in Anspruch genommen, Homeoffice etabliert, Fahrzeugübergaben zum Teil digital durchgeführt - „wir haben in der ersten Phase bewusst Tempo rausgenommen, punktuell gab’s ja auch Lieferprobleme“, erzählte Dieter Siegel gestern bei der Präsentation des Jahresergebnisses, bei dem sich Rosenbauer über einen Umsatz in Höhe von mehr als einer Milliarde Euro freuen konnte.