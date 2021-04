Erstmals mehr als 60.000 Impfungen an einem Tag

Nach der Verkündung des Lieferausfalls bei AstraZeneca gibt es einmal gute Nachrichten in Sachen Impfung: Am Donnerstag ist in Österreich der bisher stärkste Impftag seit Beginn der Corona-Schutzimpfung erreicht worden. Demnach konnten „fast 66.000 Impfungen und damit erstmals mehr als 60.000 Personen an einem Tag in Österreich geimpft werden“, so das Gesundheitsministerium.