Live: Die Eröffnung der großen Steiermark Schau

„wie es ist“ im neuen Volkskundemuseum

Das Volkskundemuseum ist nicht nur jener Teil der Steiermark Schau, der sich der Gegenwart widmet, es feiert in diesem Rahmen auch seine Wiedereröffnung nach Umbau und Neuaufstellung. Und die Themenpalette ist breit gestreut: Bildung, Mobilität, Tourismus, aber auch Migration, Klimawandel und der Wohlstand im Land werden thematisiert. Die ungemeine Vielfalt der steirischen Gegenwart, lässt sich nur schwer in das enge Korsett einer Ausstellung pressen, vieles kann also nur angerissen werden. Doch zahlreiche Stationen laden zum Kommunizieren und Reflektieren ein - vom Green Cafe, das sich der „Farbe Steiermark“ widmet, über Tische in den Schauräumen bis hin zu den Höfen und Gärten.