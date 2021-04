Achtung, Frösche und Kröten wandern wieder

Viele Tierschützer und Freiwillige sind alljährlich unterwegs, um am Straßenrand die Amphibien von der Gefahr fernzuhalten. Entlang dieser Absperrungen werden zahlreiche Eimer vergraben, in die die Tiere fallen und dann leichter über die Straße getragen werden können. Wer eine Kröte aus Tierliebe über die Straße tragen will, sollte unbedingt Handschuhe benutzen, denn die Haut von Frosch & Co ist sehr leicht verletzbar.