Eintrittstests für Unis - keine großen Vorlesungen

Auch an der Uni Klagenfurt wird es Zutrittstests geben, so Rektor Oliver Vitouch in der „Presse“ (am Mittwoch. Große Lehrveranstaltungen in den Hörsälen sind aber auch hier wegen der Abstandsregeln nicht möglich - die Uni will sich hier mit sechs Outdoor-„Hörsälen“ auf ihrem Campus behelfen.