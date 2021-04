Linzer Musikerin Lika Doss bringt neue Single

Volle Unterstützung

Volle Unterstützung bekommt die ausgebildete Psychologin, die die therapeutische Wirkung von Musik auch in einer Gemeinschaftspraxis unter Beweis stellt, von ihren Eltern. Die sind selbst auch Sänger – allerdings im klassischen Bereich: „Daher habe ich das von klein auf mitbekommen, war im Kinderchor und machte dann auch klassischen Gesang. Aber seit ein paar Jahren schreibe ich meine eigenen Pop-Songs auf Deutsch, so kann ich mich einfach am besten ausdrücken.“ Großes Thema vieler ihrer Songs sind Beziehungen.