Aufstockung der Notstandshilfe wird verlängert

„Das ist bares Cash auf die Hand“, sagte ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Er sprach von notwendigen Verlängerungsschritten im Lockdown und strich hervor, dass Maßnahmen in Österreich wirklich rasch ankommen würden. „Das ist nicht überall in Europa so. In Deutschland etwa warten viele monatelang auf die Zahlungen“, betonte er. Dass die Hilfen ankommen würden, sehe man an der sinkenden Zahl der Arbeitslosen, sagte Wöginger.