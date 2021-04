Arbeitslosigkeit gesunken: 458.000 ohne Job

„Konstant positiver Trend“

Arbeitsminister Martin Kocher sieht einen „konstant positiven Trend“ am Arbeitsmarkt. „Insgesamt wirken noch die Öffnungsschritte im Handel und in den körpernahen Dienstleistungen, ebenso wie Saison-typische Arbeitsaufnahmen vor allem im Bausektor“, so Kocher am Donnerstag in einer Aussendung. Mit der Verlängerung der Kurzarbeit bis Ende Juni hätten Betriebe auch Planungssicherheit bis in den Sommer. Ende März waren noch rund 486.000 Personen zur Kurzarbeit angemeldet. Insgesamt hat das Arbeitsmarktservice bisher rund 7,1 Milliarden Euro für die Corona-Kurzarbeit ausgezahlt.