Wintereinbruch: Dichtes Schneetreiben in Wien

Die angekündigte Winterzugabe in Österreich hat vor allem in hohen Lagen im Westen des Landes zu einer zentimeterhohen Schneedecke geführt. Doch selbst in tieferen Gefilden wurde es noch einmal winterlich. In Wien herrschte am Dienstag für den April typisches Wetter, Sonne, Schnee- und Graupelschauer wechselten einander ab, dazu gesellte sich lebhafter, teils stürmischer Wind.