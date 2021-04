Schikane an den Tiroler Grenzen geht weiter

„Besuch der kranken Mutter ist kein Grund“

Fassungslos ist auch eine gebürtige Italienerin (Name ebenfalls bekannt), die in Innsbruck lebt und nach längerer Zeit ihre kranke Mutter in einem Altenheim in Südtirol besuchen wollte: „Ich habe am 25. März um eine Einreisegenehmigung für den 6. April angesucht.“ Am Ostermontag bekam sie vom Gesundheitsministerium in Rom jedoch eine Absage erteilt.